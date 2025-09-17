Da Bologna: "Ndoye sarebbe cresciuto di più con Conte, ma è in Premier per due motivi"

Marco Negri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ndoye al Nottingham? Hanno pesato ingaggio e il fatto di giocare in Premier. La Serie A non è più quella degli anni 2000, il Bologna ha spinto per monetizzare il più possibile per reivestire la cifra. Ndoye aveva una grande opportunità di giocare la Champions col Napoli e di andare a lavorare con un allenatore come Conte col quale sarebbe cresciuto.

Osimhen in Turchia? Ebbi la fortuna di sfidare il Galatasaray e lì l’atmosfera è molto bella, non è paragonabile a qualche squadra araba. Napoli oggi è diventata una tappa di arrivo e non più di passaggio”.