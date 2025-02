Da Como: "C'è tanta attesa per la sfida col Napoli, c’è un’atmosfera di esaltazione"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il giornalista de “La Provincia di Como” Nicola Cenci: “C’è molta attesa a Como per questa sfida contro il Napoli dopo la grande vittoria contro la Fiorentina. C’è quasi un’atmosfera di esaltazione: la tifoseria è carica e entusiasta. Il Como gioca bene, soprattutto contro le big. La classifica ora è buona, e questa è una realtà calcistica molto particolare.

Questo club è arrivato in volata in Serie A, e la società non ha mai nascosto che l’obiettivo già quest’anno è di raggiungere la parte sinistra della classifica. Si punta a ripetere ciò che ha fatto l’Atalanta, e dopo il mercato di gennaio si punta a viaggiare a metà classifica. Non penso che il Como finisca con l’essere risucchiato. Fabregas, anche se non economicamente, è il padrone del Como. Decide tutto, anche i più piccoli particolari. La sua idea di calcio in Italia non c’è e lui vuole portare il Como in alto facendo cose diverse da altri allenatori di squadre che devono salvarsi”.