Da Milano, Bonfanti: "La cura Pioli non ha dato grandi risultati, Piatek è l'ombra di se stesso..."

Francesco Bonfanti, giornalista di 7Gold, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista del prossimo match tra Napoli e Milan: "Un bilancio estremamente negativo quello del Milan in questo avvio di campionato. La cura Pioli non sta dando grandissimi risultati, si è visto magari qualcosina dal punto di vista del gioco. Con la Juve si sono visti una 60' minuti ben giocati. Il Milan segna davvero con il contagocce, Piatek è l'ombra di se stesso. Pioli crede di poter rimettere in piedi la stagione. Col Napoli ci saranno due assenze molto pesanti, ovvero quelle di Bennacer e Calhanoglu".