Da Milano, Cerruti: "Spalletti molto sottovalutato, ne sanno qualcosa i tifosi dell'Inter"

Alberto Cerruti, giornalista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Alberto Cerruti, giornalista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Napoli-Atalanta? Sarà una partita molto interessante, stimo Spalletti dai tempi della Roma, per me è un allenatore molto sottovalutato in Italia, penso ai tifosi dell’Inter che non lo hanno apprezzato, ad esempio. Il Napoli è favorito perché non sbaglia queste gare dopo aver perso, l’Atalanta di contro nelle ultime gare non ha offerto prestazioni convincenti. Il Napoli sotto pressione? Non credo, gli azzurri hanno saputo reagire alle sconfitte, per esempio dopo il ko con l’Inter poteva perdere certezze e invece non è stato così. Spalletti ha messo in guardia tutti dal pericolo della presunzione, che deve essere tenuto distante dallo spogliatoio azzurro: il Napoli quando non fa risultati non è certo per eccesso di presunzione.