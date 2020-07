Da Milano: "In imbarazzo per Conte, sta facendo come il Sarri di Napoli"

Paolo Franci, editorialista del QS, ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato dell'Inter e delle lamentele di Conte: "Conte? Sono in imbarazzo per lui per le sue dichiarazioni sul calendario, sta facendo il Sarri di Napoli. Dietro ogni sconfitta o non vittoria ha sempre una scusa. Nessun club ha speso quanto l'Inter per il suo allenatore. Lukaku e Sanchez non sono gli ultimi arrivati, Sensi e Barella sono 2 centrocampisti della Nazionale, Moses, Young ed Eriksen sono scelte di Conte. L'allenatore deve assumersi le sue responsabilità. I suoi risultati sono nettamente superiori a quelli di Spalletti, ma l'Inter ha un problema psicologico-strutturale da anni, con un calo nella seconda parte della stagione. Inoltre alcuni giocatori - come Brozovic - non sono da Inter. Probabilmente Conte ha perso la calma per lo stress, ma nel campionato ci sono dimostrazioni che questo tipo di impegno ravvicinato si può sostenere, vedi Milan, Atalanta o la stessa Roma. Fonseca? La Roma concedeva troppo agli avversari, aveva un problema della difesa. Aver messo un difensore in più ha blindato la difesa. Coppe Europee? In generale, con le partite secche, le squadre italiane hanno un'occasione irripetibile per vincere un trofeo europeo".