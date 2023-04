Da Milano: "Offese a Rosetti e l'arbitro in zona mista dai giornalisti napoletani"

La sconfitta per 1-0 del Napoli contro il Milan ha attivato il consueto piagnisteo della stampa locale partenopea

Come si legge su MilanNews, la sconfitta per 1-0 del Napoli contro il Milan ha irritato la stampa locale partenopea, che in lungo e in largo ha parlato di ingiustizia e di direzione "pro Milan" da parte dell’arbitro Kovacs. Proprio quest’ultimo, mentre usciva dallo stadio insieme al resto della squadra arbitrale e al designatore Roberto Rosetti (che era anche l’osservatore arbitrale), è stato preso di mira dai giornalisti delle tv locali napoletane: "Bad match, bad match, vergogna, shame".