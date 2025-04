Da Milano, Ordine: "Conte al Milan? Non so se faranno come ADL"

vedi letture

In casa Milan c'è grande attesa per capire chi guiderà la rivoluzione del prossimo anno. Il nome di Antonio Conte in questo senso continua a girare insistentemente negli ambienti dei tifosi rossoneri, oltre a quello dell'attuale allenatore dell'OM, Roberto De Zerbi. Niente di definito o di vicino alla conclusione.

Il giornalista Franco Ordine ha parlato a QSVS delle possibilità di portare Conte sulla panchina del dopo Sergio Conceiçao: "Non c'è da dire niente, gli consegni le chiavi di Milanello e vai in vacanza un anno, poi torni e giudichi quello che ha fatto. A Napoli c'era una linea di comando di De Laurentis, infatti da qui le difficoltà di Giuntoli per esempio, che doveva sempre avere un confronto diretto col Presidente, l'ultima parole sempre a De Laurentis. Oggi lui si è fatto da parte, ha lasciato le chiavi a Conte. Al Milan non so se possano essere in grado a fare un'operazione del genere".