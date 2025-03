Podcast Da Milano, Ravezzani: "Conte-ADL? Tregua destinata a non durare moltissimo"

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

Per Inzaghi deve arrivare il rinnovo fino al 2028 anche senza titoli?

“Credo che occorra riconoscere a Inzaghi che da sette anni continua a far bene, prima alla Lazio poi all’Inter. È stato un rimpianto della Lazio, è saldamente in sella all’Inter, fa giocare bene le sue squadre e non si fa mai trascinare dalle polemiche. Ha sempre saputo gestire ogni calciatore, non si è mai sentito di calciatori scontenti o che addirittura giocassero contro. Si sente ogni giorno di allenatori che litigano con presidenti, giocatori o arbitri, Inzaghi sembra una persona perbene e aiuta molto a tenere sereno l’ambiente. È arrivato all’Inter dove Conte disse che non c’era futuro vendendo alcuni giocatori, lui ha vinto più di Conte e lo ha fatto senza fare certe dichiarazioni. L’Inter è in testa alla classifica a +3 sul Napoli, è arrivata di slancio ai quarti di finale di Champions ed è in corsa in Coppa Italia. Se ad agosto avessi detto di firmare a un tifoso interista lo avrebbe fatto subito. Chiaramente la frenata del Napoli ha inciso e credo che il mercato di gennaio ha destabilizzato l’umore della squadra e dell’ambiente”.

Il mercato di gennaio ha segnato il rapporto tra Conte e De Laurentiis?

“Conte e De Laurentiis sono come Trump e Putin, sono due personalità talmente differenti che per congiunzioni astrali si sono congiunti, ma sono opposti che non si attraggono. È stata una tregua destinata a non durare moltissimo, Conte è un moltiplicatore di entusiasmo e ansie, credo abbia moltiplicato le ansie dopo il mercato di gennaio”.