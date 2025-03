Da Milano, Ravezzani: "Scudetto? Napoli favorito per allenatore, rosa e senza coppe"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia: “L’obbligo a vincere lo Scudetto è poco interessante, ma è stato Conte il primo a tirarlo fuori in questa stagione. Quando era all’Inter scaricava le pressioni sui nerazzurri, ora è chiaro che stia tirando l’acqua al mulino del suo Napoli. Una cosa è certa: gli azzurri partivano favoriti per avere il miglior allenatore e il miglior impianto della squadra, e senza coppe avrebbe avuto il vantaggio che poi stiamo testimoniando.

L’Inter ha la rosa più forte, ma sapevamo tutti delle difficoltà che sarebbero emerse per età del gruppo e per i tanti impegni. Poi chi vincerà vincerà, sarà quella che ha realmente meritato. Napoli-Inter ha fatto vedere una squadra in crescendo e una in calando, ma non bastano 90’ per decidere il campionato. Molto dipenderà da quanto l’Inter andrà avanti nelle coppe. L’anno prossimo il Napoli di Conte dovrà giocare tante partite di fila e poi sono curioso di capire cosa dirà il tecnico, se non le lamentele sulla rosa esausta… Anche la Juve per lo Scudetto? Ci credo poco, ma il calcio può sempre sorprendere. Contro l’Atalanta avremo indicazioni decisive”.