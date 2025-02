Da Roma, Di Giovambattista: “Preferisco la rosa della Roma! Se Conte vince è un miracolo”

Ilario Di Giovambattista, giornalista romano e direttore di Radio Radio, nel corso di Radio Radio lo Sport si è espresso così dopo il pareggio conquistato in extremis dai giallorossi contro il Napoli: “Se oggi devo mettere a paragone le rose di Napoli e Roma, io prendo quella dei giallorossi. Se Conte vince lo scudetto è un autentico miracolo”.

