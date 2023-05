Da Roma, Martino: "Qui sembrava che Luis Enrique fosse più talent scout che allenatore"

Giorgio Martino, noto giornalista romano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Giorgio Martino, noto giornalista romano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho avuto sempre la sensazione che Luis Enrique non fosse molto in sintonia col ruolo di allenatore. E' un grande intenditore di calcio, ma io lo prenderei più come talent scout che come allenatore di una squadra che deve vincere subito, anzi che deve rivincere come il Napoli, ed è ancora più complicato. Dal punto di vista tattico invece credo che il profilo sia quello giusto perché fa un 4-3-3 che si addice molto all'organico attuale del Napoli".