Da Torino avvisano la Juve: "Napoli forte come l'Inter fuori casa, lo dicono i dati!"

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Così sulla sfida di domani s'è espresso l'editorialista di Tuttojuve, sito di riferimento dei tifosi bianconeri, Massimo Pavan: "Se la Juve pensa di trovare un Napoli poco forte domani, perde. I partenopei sono forti come l'Inter in trasferta. I dati dicono che segnano molto fuori casa ed hanno preso in trasferta pochi gol, esattamente come la Juventus, segnando però di più. La gara sarà complicata, servirà cinismo in attacco e spero che si riesca ad arginare Osimhen, lo scorso anno un vero demonio contro i bianconeri".