Da Torino: "Lukaku non è ancora al top, figuriamoci quando sarà al 100%..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Antonio Barillà, giornalista da Torino de La Stampa: “Con Schillaci va via un monumento del calcio italiano. Chi ha vissuto quelle notti magiche, sa bene cosa significa sognare… Veniva dal nulla ed era diventato in poco tempo un idolo. L’ho conosciuto e dispiace, perché se ne va una bravissima persona. Ha smesso di soffrire, ma lascia un bel ricordo.

Juve-Napoli? Vale moltissimo. La Champions ha dimostrato che i bianconeri non sono involuti, ma hanno solo bisogno di tempo. Il Napoli è l’anti-Inter per eccellenza e lo Stadium sarà la prova del nove. Tutti sapevamo che le doti degli azzurri verranno fuori con Conte, ora vedremo quanto sia un vantaggio o meno non fare le coppe. La rosa della Juventus è molto ampia, ma affronta una rifondazione da zero. Il Napoli ha il vantaggio di avere ancora un telaio di partenza proveniente dallo Scudetto. Gli innesti dei nuovi acquisti e l’arrivo di Conte rendono gli azzurri vicinissimi all’Inter, per quanto sia una virgola più avanti rispetto agli altri.

L’accoglienza dello Stadium? Al di là delle incomprensioni nel passato, il pubblico non può non riconoscergli il suo valore storico da calciatore e il suo contributo da allenatore in epoca moderna. Sarà accolto con affetto, non ho dubbi.

Vlahovic contro Lukaku? Vlahovic subisce tante critiche, spesso ingenerose. È chiaro che abbia delle responsabilità superiore agli altri, ma la sua qualità è assoluta. Appena verrà trovata la quadra, andrà tanto a segno. Lukaku è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Non è ancora al top e ha impattato così la Serie A, figuriamoci quando sarà al 100%…”.