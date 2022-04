Da Torino, Oppini: "Il Napoli non mi ha mai dato fiducia per arrivare fino in fondo"

Francesco Oppini, giornalista, noto tifoso della Juventus, è intervenuto in esclusiva a Fuori di Juve

Francesco Oppini, giornalista, noto tifoso della Juventus, è intervenuto in esclusiva a Fuori di Juve: "Tutti sappiamo che dal 2006 l'Inter è diventata qualcosa di diverso di una semplice rivale. Personalmente prima non la consideravo nemmeno una vera e propria antagonista perché sono cresciuto negli anni in cui c'era il grande Milan targato Berlusconi, stratosferico in Champions League, magari meno in Italia. Tre mesi fa dicevo che questa Juve poteva ambire massimo al secondo posto perché in quel momento c'era l'Inter che non perdeva un colpo. Milan, Atalanta e Napoli non mi hanno mai dato fiducia rispetto alla possibilità di andare fino in fondo. In casa nerazzurra avevano già dimenticato Conte, probabilmente ora si sono svegliati da un brutto sogno. Se c'è una speranza di conquistare lo scudetto è proprio quella di fare nostro il Derby d'Italia, Se invece domenica dovessimo perdere e fallire il sorpasso, sarebbe un flop clamoroso e l'ennesima partita non vinta contro chi ci sta davanti. Anche sotto questo aspetto bisogna invertire la tendenza”.