DailyMirror, Maddock: "Klopp ha grande rispetto per Ancelotti. I Reds vincono sempre..."

Il giornalista del Daily Mirror, David Maddock è intervenuto ai microfoni di Tmw per parlare della gara di Champions tra Liverpool e Napoli: “I Reds hanno perso solo una partita in stagione, e ne hanno pareggiata un’altra. Perciò in pratica vincono sempre, hanno grande sicurezza.

Napoli è stata una delle poche squadre a creare qualche problema al Liverpool? Klopp crede che derivi dall’intelligenza del Napoli. Hanno una struttura chiara, degli schemi definiti, ma poi sanno adattarsi. Si sono adattati, per esempio, al pressing del Liverpool. E poi rispetta tantissimo Ancelotti.

Le vicende interne allo spogliatoio del Napoli hanno avuto una risonanza in Inghilterra? Sì. Klopp per esempio ha incontrato Ancelotti a Ginevra un paio di settimane fa e ne hanno parlato. Lui è convinto che venire qui e giocare una partita che nessuno si aspetta che vincano possa rappresentare una sorta di fuga da quello che stanno vivendo in Italia.

Klopp sorpreso dall’assenza di Insigne? Penso che stesse semplicemente giocando con la stampa italiana. Sapeva benissimo che Insigne non fosse stato convocato. Però è una cosa che avrà la sua influenza"