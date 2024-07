Dal Belgio - Lukaku ha un problema con i big match: non è mai decisivo

"Se c’è una persona che può aiutare Lukaku ad esprimere il suo migliore livello è Antonio Conte".

Sacha Tavolieri, giornalista belga, è intervenuto oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te”, analizzando il periodo di Romelu Lukaku e il suo rapporto con Antonio Conte: "Lukaku ha deluso durante l’Europeo di quest’anno. Il calciatore non è stato mai presente nei momenti importanti quando la squadra si aspettava che facesse la differenza per fare il salto di qualità. È stato efficace nelle partite di medio-basso livello, ma nei match in cui c’è pressione, tensione e dove tutti si aspettano di più, è sempre la stessa storia. I piedi mollano e non è un segreto per nessuno qui in Belgio. Nelle sfide importanti, Lukaku non riesce a fare quasi mai qualcosa di significativo sul campo. Quando lui giocava con Conte all’Inter ha sempre avuto la capacità di fare la differenza da solo: di prendere il pallone e correre 30 metri per mettersi faccia a faccia con il portiere e provare qualcosa. Ora, ad essere onesti, non è più in grado di fare questo anche dal punto di vista fisico. Non posso dire che è un calciatore di seconda fascia, perché ha fatto tante cose per la storia del calcio belga, non posso essere così duro.

Se c’è una persona che può aiutare Lukaku ad esprimere il suo migliore livello è Antonio Conte. Questa è la chiave della stagione. Penso che anche il calciatore voglia tornare con il mister salentino, per provare a tornare al suo massimo, restando in Europa. Ha avuto già la possibilità di andare in MLS o in Saudi League nella passata estate, ma ha ritenuto di avere ancora qualcosa in più da dare. Stare con Conte è la sua ultima possibilità. Secondo me, Conte può creare un sistema in cui Lukaku si senta al meglio e possa fare i gol e le performance che tutti aspettano. Ma, nonostante questo, non sarà il calciatore che abbiamo visto all’Inter nel 2021. Percentuale di chiusura all’affare? La squadra più concreta su di lui ad oggi è il Napoli e penso che l’affare si farà. Ti dico 70%".