Dal Comune, Simeone: "278 posti al Maradona per i disabili, ma lavoriamo ancora"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un Calcio alla Radio", è intervenuto Nino Simeone

A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un Calcio alla Radio", è intervenuto Nino Simeone, Presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Napoli: "Siamo partiti da una situazione pessima ad un’offerta più o meno decente per tutti i tifosi disabili. Direi finalmente c’è una norma di agibilità, prima non c’era. Siamo a 278 posti al Maradona, il tema sono i 56 posti nelle due curve e i 38 nella Tribuna Ospiti. Quest’ultimi non possono essere rimossi, sarebbe ingiusto. Vediamo di trovare una soluzione che sia fattibile all’interno dei settori popolari. Ho già parlato con l’assessore competente, ma c’è bisogno di farlo con tecnici, bisognerebbe stagliare quei posti che vengono utilizzati raramente dai normodotati nelle due file davanti in Curva A e Curva B inferiori. Ci sono le condizioni e la volontà, vanno messi solo dei soldi, ma visto che vanno fatti degli interventi per gli Europei, non dovrebbero esserci difficoltà. Spero che, alla fine, i posti possano essere almeno 350. Sopralluogo? Facciamolo, lo organizzo. Vorrei mettere in piedi idee concrete.

Fondi per lo Stadio Arechi, Vestuti e Collana una scelta geopolitica? Il Governatore poteva muoversi meglio, ma c’è qualche Consigliere che non funziona bene. Abbiamo speso, su un totale di 275 milioni, circa 28 milioni di euro per il Maradona, il resto per i 33 comuni coinvolti per le Universiadi 2019. Fermo restando che ci sono una serie di strutture che cadono a pezzi perché i comuni non sono in grado di fare lavori di ristrutturazione. Capisco la riqualificazione dello stadio di Salerno che ospita una squadra di Serie A, ma a questo punto non capisco perché non farlo anche a Benevento, Caserta, Avellino. È un dato di fatto che c’è una particolare attenzione da parte di chi dovrebbe avere uno sguardo a 360°. Osimhen? Zielinski ha fatt l’omm, deve farlo anche lui".