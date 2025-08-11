Gautieri fa notare: "Con Miretti e Gutierrez, Conte può fare questi due moduli..."

Carmine Gautieri, ex calciatore azzurro, ha rilasciato un'intervista sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, parlando dei temi attuali in casa Napoli: "Penso che gli acquisti del Napoli siano adatti a diversi sistemi di gioco e quindi non solo il 4-3-3. Antonio Conte potrebbe anche cambiare avendo gli interpreti giusti. Miretti e Gutierrez non hanno le caratteristiche di Kvaratskhelia e quindi si potrebbe pensare ad un modulo diverso. Il 4-2-3-1 o il 4-2-4 possono essere soluzioni in corso d’opera, non puoi rinunciare a centrocampisti importanti dall’inizio.

Il problema del gol? Non mi baserei troppo sui numeri del calcio d’agosto, bisogna trovare dei meccanismi. Sicuramente il Napoli non ha espresso tanto dal punto di vista realizzativo nello scorso campionato e ha vinto lo scudetto grazie alla miglior difesa. Il Napoli attacca l’area con tanti giocatori, forse bisogna lavorare sui tempi di gioco e sugli inserimento. Conte sicuramente lo farà. Miretti? E’ un giocatore importante, può fare al caso del Napoli. Ha grande prospettiva. Potrebbe fare al caso del Napoli. Lang? Mi piace, è un dribblomane, non ha paura e ha grande impatto. Attacca l’avversario. Deve migliorare nei tempi di gioco e mantenere la posizione. Sono questi gli aspetti su cui deve lavorare”.