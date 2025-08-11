Del Genio: "Lang? È presto, ma un problema c'è. Non riesce nelle giocate viste al PSV"

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo da Castel di Sangro, ha parlato della collocazione di Noa Lang in questo Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lang? L'ho lanciato per primo il tema, ma a Dimaro lo vedevo bene fisicamente, era sempre nel gruppo dei primi quattro che correvano di più. Altri come Neres facevano fatica nelle ripetute.

Non so se è un problema fisico, non so se è un problema psicologico, ma tecnico-tattico sì perché non riesce a fare le giocate che abbiamo visto col PSV. Giocate che è in grado di fare. Ovviamente non si può bocciare o promuovere, è affrettato".