Dal Ministero del Turismo lo scenario: "In estate andremo al mare, stiamo studiando misure di prevenzione..."

L'emergenza Coronavirus ha ormai cambiato in maniera radicale le nostre vite, ed è molto probabile che anche l'immediato futuro sarà condizionato da quelle che saranno le misure cautelative per evitare che la curva dei contagi risalga. Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha spiegato lo scenario in vista dell'estate ai microfoni di RaiNews: "Andremo al mare questa estate. Stiamo lavorando per far sì che possa essere così. Ci stiamo lavorando, dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l’ipotesi di un distanziamento".