Dal Portogallo, Vidigal: "Inspiegabile che il Benfica abbia lasciato andare via uno come Neres"

Josè Luis Vidigal, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Neres al Benfica? Ha giocato ad altissimi livelli. Per Schmidt non era un titolarissimo, non mi spiego come mai il Benfica l’abbia lasciato andar via così facilmente. E’ un giocatore d’altissimo livello e potrà aiutare il Napoli. Bisognerà capire che ne pensa Conte e che ruolo avrà Neres in questo Napoli perchè lui ha anche la capacità di aiutare la squadra dal punto di vista tattico. Con un centrocampo che fa filtro e dare a Neres la libertà di far danni nelle difese avversarie può diventare un calciatore importante. Se gli chiedi troppo di rincorrere l’avversario però diventa dura.

Mario Rui? Lo prenderei subito sia per lo Sporting che per il Benfica. Il Porto ha preso un terzino giovane e sarebbe difficile portarlo lì. Mario Rui è un allenatore in campo, lo prenderei subito, sa tutto di calcio e sarebbe importante per qualsiasi spogliatoio”.