Dall'Austria, l'ex Torino Schachner: "Salisburgo non cambia mai il suo atteggiamento offensivo"

Walter Schachner, allenatore austriaco, si è soffermato sui temi di casa Napoli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Milik è un attaccante importante per il Napoli ed è importante per lui che sia tornato a segnare. Se non fa gol, si blocca e non gioca bene. Salisburgo? Nelle ultime due-tre stagione è cresciuto molto, anche come scouting. Trovano sempre giovani forti, li fanno giocare nella seconda squadra e ogni anno ne portano qualcuno in prima. Comprano e spendono soldi per i giovani, poi ricavano dieci volte tanto. Il sistema offensivo del Salisburgo è sempre lo stesso, che si giochi nel campionato austriaco o sul campo del Liverpool. Tutti pressano sull'area di rigore avversaria, così gioca il Salisburgo".