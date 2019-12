Dall'Inghilterra: "Che entusiasmo per Ancelotti all'Everton, Napoli non ha danneggiato reputazione"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gabriele Marcotti, giornalista del Times: “C’è tanto entusiasmo per l’arrivo di Ancelotti all’Everton e c’è chi vede in lui addirittura la possibilità di vivere un percorso analogo a quello del Manchester City. Col FairPlay finanziario, l’Everton deve rispettare le regole e non può fare investimenti su investimenti. L’Everton ha il settimo fatturato di Inghilterra, è poco più alto di quello del Napoli per cui non potrà permettersi spese folli e Ancelotti dovrà lavorare col materiale a disposizione. Ha già portato una piccola novità tattica perché la squadra si metteva col 3-5-2 quando attaccava. La reputazione di Ancelotti non è stata danneggiata dall’esperienza a Napoli”.