Dall'Olanda su Lang: "Dribbling e personalità, che colpo! Non è egoista..."

L'ex Capo Scouting giovanile dell'Ajax, Jasper Van Leeuwen, conosce decisamente bene Noa Lang, futuro acquisto azzurro. Tmw lo ha intervistato per parlare del talento olandese ad un passo dagli azzurri. "Credo che Noa si inserirà bene nel nuovo Napoli, circondato da tanti buoni giocatori e in particolare da ottimi passatori che possono servirlo, come De Bruyne. Mettetelo in un 1 contro 1 e vedrete quanto sa essere pericoloso e creativo. E quello che mi piace di più di lui è che palleggia, si prende rischi, ma non è un giocatore egoista. Passa sempre la palla ai compagni in posizione migliore. Questa per me è qualità ed è per questo che può eccellere in una squadra che gioca un buon calcio combinato.

Noa è un vero personaggio. In campo non ha paura né stress, non sente la pressione. E fuori dal campo è molto onesto e diretto. È un libro aperto, dice quello che pensa e gli piace intrattenere la gente. Spero che Conte lo aiuti a diventare un giocatore ancora più completo, perché lo considero un ibrido tra un'ala sinistra e un numero 10. Se riuscirà a migliorare ulteriormente il suo gioco senza palla in Italia, dimostrerà di avere un potenziale elevato. Il Napoli ha tifosi molto appassionati. Noa ama questo, gli dà energia e questa può essere una combinazione vincente".