Dalla Francia attaccano la Juve: "Ha 120 giocatori ma ne usa 25, non è trading ma speculazione"

Damien Comolli, ex allenatore che da luglio 2020 riveste il ruolo di presidente del Tolosa (Ligue 2) in rappresentanza del fondo d'investimento statunitense RedBird, ha rilasciato un'intervista al quotidiano francese Le Monde, attaccando duramente la pratica delle pluvalenze esercitata in alcuni campionato, prendendo ad esempio la Juventus.

“Questa cosa qui non la chiamo trading ma speculazione. Prendete la Juventus, che ha 120 giocatori sotto contratto ma va avanti con uno zoccolo duro di massimo 25. Perché avere così tanti calciatori? Magari questa cosa permette di avere dei ricavi supplementari grazie alla vendita di calciatori che non hanno nessuna intenzione di utilizzare in prima squadra. L'idea è di comprarli a un milione per rivenderli a cinque”.