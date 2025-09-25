Damascelli attacca Conte: “È ipocrita! La sua strategia comunicativa ha stancato”

Tony Damascelli, giornalista, ai microfoni di Radio Radio ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte circa l'ultimo mercato fatto dal suo Napoli: "Questa è l’ipocrisia, la bizzarria dell’allenatore. Ha cominciato a dire che la rosa non è rodata, che non hanno speso i soldi di altri club per uno o due giocatori importanti… ma così facendo squalifica non tanto il mercato, quanto il valore dei suoi giocatori. Quando diventeranno fortissimi, così sarà tutto merito suo no? Ma non c’è nulla di nuovo: lui è questo. Prendere o lasciare…”.

Damascelli ha puntato anche il dito contro il modo in cui Conte alterna esaltazione e critica: “Ha celebrato come un matto il gol di Lucca, poi però svaluta gli altri. Parla come se la squadra fosse poca cosa, quando ha in mano un centrocampo tra i migliori in Europa: De Bruyne, McTominay, Lobotka, Anguissa… Poche squadre possono permettersi questa qualità e questa esperienza”.

E ancora: “La rosa non rodata? Ma è la stessa con cui ha vinto lo scudetto l’anno scorso e a cui ha aggiunto giocatori internazionali. E lui era d’accordo sul mercato, o no? Conosco bene Antonio Conte. Quando era a Torino diceva: ‘Avete visto Giaccherini?’ Lui approfitta di queste situazioni per farsi dire che vince con i giocatori normali. È una strategia comunicativa… Ma ogni anno questa storia stanca. Basta conoscerlo”.