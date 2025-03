Damascelli distrugge Giuntoli: "Se non ha la dignità di andarsene, va cacciato da Elkann"

Anche Giuntoli deve andare a casa per i disastri fatti alla Juventus: lo dice chiaramente Tony Damascelli nel suo editoriale per 'Il Giornale' di cui vi proponiamo un estratto: "Se a Shanghai i tecnici della Ferrari hanno ammesso le proprie responsabilità, a Torino nessuno ha avuto la faccia per confessare l’errore, preferendo nascondersi nel canneto.

Riferiscono che Giuntoli avrebbe detto a Motta: «Mi vergogno di averti scelto (frase poi abilmente tolta dal circuito), sarebbe più dignitoso andarsene insieme con l’oggetto-soggetto della vergogna, ma per i don Abbondio della Juventus «il coraggio se uno non ce l’ha mica se lo può dare». John Elkann prenda spunto da ciò, chi ha sbagliato non può cavarsela, va messo da parte. Il cambio di allenatore è un furbastro passaggio del presente, alla ricerca di un futuro incerto, soprattutto perché alle spalle più non esistono le figure che hanno segnato la storia".