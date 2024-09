Damascelli: "Napoli-Juve ha segnato la bocciatura dei supermilionari Lukaku e Vlahovic"

Tony Damascelli non lesina critiche alla Juventus ed al suo allenatore attraverso le colonne de Il Giornale: "La partita è stata un classico del campionato italiano, lenta, modesta, disarmante, irritante, affollata di imprecisioni e paure, di entrambe le squadre. Se Juventus e Napoli pensano di molestare l’Inter e candidarsi al titolo dovranno cambiare passo, faccia e comportamento ma la partita di Torino ha segnato la bocciatura clamorosa, sul campo, dei due supermilionari, Vlahovic e Lukaku.

Il serbo è stato liquidato da Thiago Motta nello spogliatoio, durante l’intervallo, a seguito di tre quarti d’ora indisponenti, pieni di scarabocchi e la scelta dell’allenatore preannuncia una stagione a rischio per il centravanti che ha una sola fortuna, non c’è al momento una alternativa (...). Thiago Motta è al terzo pari senza gol, a Torino va di moda il granata di Vanoli che ha due punti in più del sedicente squadrone bianconero, il tecnico oriundo decida che fare da grande, la Juventus non è il Bologna e nemmeno lo Spezia, se Douglas Luiz non è degno di giocare nemmeno un minuto in una gara così lenta significa che c’è dell’altro, e serio, così Danilo. E se Vlahovic è un problema si studino soluzioni tattiche differenti perché Weah falso nove è roba da dilettanti allo sbaraglio".