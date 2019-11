Damiani: "Il Napoli ha ambizioni e continuerà ad averle! Milan? Anche dopo l'arrivo di Pioli..."

Oscar Damiani, procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulla prossima giornata di campionato che vedrà il Napoli contro il Milan: "Milan-Napoli? Partita importantissima, lo è sempre, ma in questa situazione di classifica lo è ancora di più. Il Napoli ha ambizioni e continuerà ad averle. Anche il Milan puntava al quarto posto ma ora è molto lontano, l'arrivo di Pioli ha dato qualcosa ma i risultati non sono eccellenti. E' vero che la proprietà del Napoli si sa dov'è e si sa chi è, è forte, ma è anche vero che proprio il Napoli attraversa un momento difficile nei rapporti tra squadra e società, e questo non è un bene in questo momento della stagione".