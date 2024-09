Damiani: "Juve-Napoli non ancora decisiva, ma entrambe sono in corsa Scudetto con l'Inter"

vedi letture

L'ex calciatore ed oggi procuratore Oscar Damiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ha detto: "Juve-Napoli? Non è ancora determinante ma certo chi la spunterà avrà una carica psicologica che potrebbe aiutare nel prosieguo del campionato.

Io sono doppio ex della sfida e ricordo una mia doppietta in bianconero in un 6-2 sul Napoli, ma ho ricordi splendidi anche in maglia azzurra. Griglia scudetto? Sia Napoli che Juve sono in lizza, saranno protagoniste per contendere la vittoria all’Inter. 4-3-3? Modulo possibile, occorre il sacrificio da parte di tutti qualsiasi modulo si adotti”.