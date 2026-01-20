Sky, Modugno: "Lang via per prendere Maldini? Lo faccio subito!”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "E’ un Napoli al limite, non sono preoccupato perchè riconosco a questa squadra valori ed una consapevolezza che la squadra ha. La fiducia di fondo non mi manca mai, però resta il momento al limite, vai a Copenaghen con un senso di ristrettezze, mancano 9 uomini, è vero che hai recuperato di Lukaku ma la sua condizione è tutta da verificare. Lui porta carisma e personalità, è l’aria dei momenti importanti, quelli che possono essere significativi per il resto della stagione. La sfida di Copenaghen può orientare il percorso di Champions, anche il fattore ambientale non sarà agevolissimo, il Copenaghen esprime un calcio d’attacco e si giocherà a temperature particolari, è un momento estremo”.

Sulla formazione: “Vergara è al debutto o quasi, ci starebbe anche qualcosa di stress ma lui ha quella vivacità scugnizza che in certi momenti può aiutare, dal punto di vista anche tecnico. Lui ha iniziato ora un percorso che lo farà crescere, ma ora averlo aggiunge bellezza. In mezzo hai solo quei due e devi fare di necessità virtù”.

Su Lang: “Per me è un buon giocatore, ma non so se è per questa dimensione. Arriva da un altro campionato, cambia tutto, dovresti concedergli del tempo che il calcio mai ti permette di avere. Lang via per avere Maldini poi lo faccio davvero subito”.

Su Juve-Napoli: “Il Napoli trova una grande Juve, Spalletti ha avuto la capacità ed il merito di rilanciarla, oggi la Juve è una squadra seria. Poi il Napoli nelle grandi sfide riesce ad esprimere il meglio di sè, l’auspicio è arrivarci bene dal punto di vista mentale e quindi vuol dire far bene a Copenaghen”.