Damiani: "L'addio di Koulibaly? Giusto sia per il club che per il giocatore"

Kalidou Koulibaly sembra arrivato al termine della sua esperienza in maglia azzurra, ne ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli l'agente di mercato Oscar Damiani: "Penso che sia una buona cosa separarsi sia per il Napoli che per il giocatore. Con la sua vendita si possono fare buoni acquisti, 70-80 milioni di euro sono una buona cifra ed è giusto che il Napoli cambi qualcosa in difesa.

Il sostituto sarà Gabriel? Il brasiliano è tatticamente intelligente. Spesso la concorrenza di club della Germania e dell'Inghilterra per le squadre italiane è difficile da colmare, però il Napoli è un grande club. Credo che Gabriel possa venire all'ombra del Vesuvio nonostante la concorrenza di altri club".