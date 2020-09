Damiani: "Per Milik una soluzione si troverà, magari a fine mercato. Morata non è decisivo"

Oscar Damiani, agente di mercato ed ex calciatore, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli: "Trattativa Milik-Roma saltata? Non voglio entrare nel merito di una situazione che conosco poco, il giocatore avrà le sue ragioni e il Napoli le sue. Non ho comunque dubbi, la cessione ci sarà, è nell'interesse di tutti. Magari proprio negli ultimi giorni di mercato le parti troveranno un accordo. Contratto da 5 milioni? Il mercato con gli stipendi sta un po' esagerando, però un solo anno di contratto dà a Milik un po' di forza per chiedere un po' di più.

Morata alla Juve? E' una buona soluzione, la moglie è italiana e torna volentieri in Italia. Le cifre che ho letto sono molto alte per un calciatore che ha classe ma che manca un po' di temperamento per essere decisivo".