Dazn, Balzaretti: "Inter ancora favorita, ma il Napoli è da scudetto per tre motivi"

Federico Balzaretti, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando della corsa al titolo che vede coinvolto anche il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Napoli può candidarsi alla conquista del titolo, o è troppo presto per guardare alla classifica?

"Le prossime quattro partite danno una bella dimensione del Napoli, però che sia da scudetto e che se la possa giocare questo lo abbiamo detto già da inizio stagione. Perché la rosa è forte, perché l'allenatore è forte, perché non ha le coppe. Quindi soprattutto avere un allenatore come Antonio Conte può avere un valore importante. Quindi sì sicuramente il Napoli è una delle candidate. Io vedo l'Inter ancora favorita, perché tutte le volte che la vedo dal vivo mi dà questa sensazione di forza importante, ma devo dirti che il Napoli ha tutti i requisiti importanti. Poi ci sono outsider dietro, perché la Juventus ha fatto una partita importantissima e ha dimostrato grande carattere, però il Napoli è tra le candidate senza dubbio".