Dazn, Behrami: “Per l’Inter contava solo vincere e mettere pressione sul Napoli!”

Valon Behrami, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di DAZN ha parlato del successo dei nerazzurri contro il Genoa in vista della lotta al titolo. Queste le sue dichiarazioni: "Inter poco brillante, partita difficile, sofferta contro un avversario ben messo in campo che pressava sempre in avanti. In queste giornate conta solo vincere e mettere pressione al Napoli che gioca domani".

