Dazn, Buscaglia: "Como? Ricordiamoci cosa è successo al Frosinone..."

vedi letture

Riccardo Buscaglia, telecronista DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Como è una squadra che va affrontata con umiltà, è una squadra che è stata costruita bene e giocano un bel calcio. Fabregas va fino in fondo con dei rischi calcolati. Gli allenatori under 40 ragionano tutti sull’idea di proporre un certo tipo di calcio, a patto che ci sia la qualità per poterlo fare. Però non dimentichiamoci la scoppola che ha preso il Frosinone l’anno scorso, all’andata faceva un calcio molto frizzante e nel girone di ritorno finì in Serie B”.