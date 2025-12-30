Anche il 31 insieme a Radio TuttoNapoli, il palinsesto di domani: live dalle 9

Anche in quest'ultimo giorno dell'anno non vi lasciamo soli! Il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, domani inizierà alle 9 con “Il “Bar di TuttoNapoli" con Salvatore Amoroso e Giovanni Annunziata fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Davide Baratto che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonino Treviglio, Davide Baratto ed i loro opinionisti per le ultimissime e gli auguri di Buon Anno prima di un giorno di stop. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone, Android o Smart Tv

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android