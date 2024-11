Dazn, De Giuseppe: "Napoli a un tono? Conte lo disse all'inizio, bisognava partire da pochi concetti"

vedi letture

Alessio De Giuseppe, giornalista e bordocampista Dazn, è intervenuto ai microfoni di Tutti in the Box: "Se il Napoli conosce solo uno spartito? Ma perché te l'ha spiegato Conte quando è arrivato a Napoli. Cioè: innanzitutto bisognava partire da pochi concetti da inserire nella squadra. Non ha messo dentro tanto perché ha preso una squadra già molto confusa.

Tra l'altro, aggiungo, prima sconfitta così pesante dalla trasferta di Verona quando c'è stato il turno infrasettimanale in mezzo. Non so se è un caso però magari può essere una delle risposte. Però Conte sta procedendo per step, le cose stanno andando molto bene perché ha ritrovato i giocatori che hanno reso nell'anno dello scudetto, e loro stessi hanno trovato dei meccanismi nel conservare il vantaggio e nel tenere la partita. Altri aspetti servirà tempo, non ha voluto mettere tanto dentro alla testa dei suoi giocatori Antonio Conte".