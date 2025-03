DAZN, Ferrara: "Diverse occasioni Napoli, ma anche per il Venezia. Rimpianti? Mi focalizzerei su altro"

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio del Napoli sul campo del Venezia: "Occasione persa per la formazione di Conte. È vero che il Napoli ha avuto diverse occasioni per andare in rete in avvio, ma anche quelle del Venezia non vanno dimenticate. È stato un grande Venezia che stiamo vedendo già da un mese. Un Venezia che ha fermato grandi squadre facendo grandi prestazioni. Ci si poteva aspettare un rendimento di questo tipo. Un Napoli che nel primo tempo ha avuto tantissime occasioni per andare i vantaggio, nel secondo tempo un po' meno.

La sfida tra Atalanta e Inter può riservare dei rimpianti per il Napoli? Il rimpianto ci può essere, però io andrei a focalizzare sul lavoro che si sta facendo senza mollare nulla e lasciare nulla al caso. Si sa benissimo che anche questa trasferta poteva diventare pericolosa".