Dazn, Ferrara: "Gara molto tattica, Conte è riuscito a limitare Thuram e Lautaro"

vedi letture

Ciro Ferrara a Dazn Serie A Show ha detto la sua dopo il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro che vede gli azzurri ancora in vetta alla classifica: "È stata una partita molto tattica secondo me, ad ogni mossa di un allenatore corrispondeva la mossa dell'altro allenatore. Mi sarebbe piaciuto chiedere ad Antonio in che maniera sono riusciti a limitare i due attaccanti, riuscendo tantissimo sulle traiettorie di passaggio e sulle posizioni preventive. I due attaccanti dell'Inter hanno lavorato poco insieme tra di loro, che è la loro caratteristica maggiore".