Dazn, Iori: "Hojlund in Serie A è una gran punta, ma il Napoli dovrà cambiare idea di gioco"

Alessandro Iori, giornalista DAZN, nel corso del podcast ‘Tutti in The Box’ ha parlato del tema attaccante in casa Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Questo Napoli nasce con un’idea di calcio molto chiara, di un attaccante che sta spalle alla porta e che innesca a turno De Bruyne, McTominay, Anguissa, Politano… Cioè, questo 4-1-4-1 per cui il centravanti prima ancora che un finalizzatore è un distributore a beneficio degli inserimenti degli altri, che sono giocatori tutti di altissima qualità offensiva, compreso Anguissa come abbiamo visto con il gol decisivo di sabato sera.

È chiaro che un giocatore con quelle caratteristiche, al livello che chiede il Napoli, non c’è. Lucca e Hojlund hanno caratteristiche diverse, nessuno dei due è così bravo a prendere la posizione e difenderla distribuendo palloni come è bravo a fare Lukaku. Quindi dovrà cambiare qualcosa nell’idea iniziale che aveva Conte, in attesa che torni poi Lukaku nella seconda parte di stagione. Però Hojlund in Serie A, non in Premier, secondo me è un grande attaccante. Quindi il Napoli dovrà avere un modo diverso di riempire l’area rispetto al modo che aveva in mente con Lukaku, ma resta secondo me una squadra molto attrezzata offensivamente”.