Dazn, Marelli: "Il fallo di mano di Juan Jesus non è punibile, vi spiego perchè"

Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn ha spiegato l'episodio più dubbio della gara tra Napoli ed Empoli ai microfoni dell'emittente.

Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn, ha spiegato perchè il presunto fallo di mano di Juan Jesus non è stato sanzionato con il rigore per l'Empoli: "Dalle immagini che abbiamo non capiamo bene se Juan Jesus colpisca o meno il pallone con il braccio, ma anche se così fosse la distanza tra il tocco con il ginocchio di Esposito sul pallone e il braccio del difensore del Napoli avviene in maniera troppo ravvicinata e quindi non punibile per il regolamento, anzi si tratta proprio di un semplice rimpallo".