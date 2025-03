DAZN, Parolo: “Per Conte solo un pazzo poteva immaginare il Napoli lì, allora io ero pazzo!”

Nel podcast di Dazn Step on Football, l’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato di Napoli-Inter: “Il Napoli esce benissimo dalla partita e Conte con quelle dichiarazioni ‘dipende da noi’ cambia un po’ il mood del Napoli e poi pensa inizio ad avere Billing, Okafor, Raspadoria, questo Gilmour, mi torna Olivera.

Poi, Brocchi è salito sul carro con me, perché Conte ha detto solo un pazzo poteva dire che saremmo stati lì a questo punto. Io sono un pazzo allora perché in estate dicevo il Napoli con Antonio Conte in panchina, proprio per il suo livello, con un mercato e quella rosa che ha già sarebbe stato a pochi punti dallo Scudetto”.