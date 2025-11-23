Dazn, Toni: "Troppe critiche, Conte aveva perso col Bologna che ieri era primo..."

Luca Toni, ex calciatore e oggi opinionista, ai microfoni di DAZN nel corso di 'Vamos!' ha commentato Napoli-Atalanta 3-1. Di seguito le sue dichiarazioni: “Forse si è parlato troppo delle dichiarazioni di Conte, tante critiche, e alla fine stasera vedi un Napoli primo in classifica. A volte nel calcio si esagera dai. Poi aveva perso a Bologna, voi avete visto cosa sta facendo il Bologna? Non è che dici ha perso chissà contro quale squadra. Secondo me lo avevamo visto molto arrabbiato per la prestazione fisica, per la rabbia, per il mordente dei giocatori. Perché il Bologna ha dato anche tre pere all’Udinese con una certa facilità, è una squadra comunque veramente forte ed era al primo posto oggi.

Scamacca? Ha cambiato la partita, si è vista proprio un'altra Atalanta con un centravanti fisico che ha fatto salire la squadra. Ha fatto un gol bellissimo, si stacca dal difensore e poi fa una girata pazzesca sul primo palo. Il Napoli nel secondo tempo non ha fatto così bene perché Hojlund e Lucca tenevano poco la palla su e dopo l'altra squadra ti attacca in continuazione".