Hernanes: "Conte protegge la squadra, ma post Bologna doveva andarci deciso"

"Il Profeta" Hernanes, ex calciatore e oggi opinionista, ai microfoni di DAZN nel corso di 'Vamos!' ha commentato Napoli-Atalanta 3-1. Di seguito le sue dichiarazioni: "L’Atalanta deve ripartire dal secondo tempo. Forse nel primo tempo è entrata un po’ sottotono, però nella ripresa si è vista la sua qualità, il gol è stato veramente bellissimo per passaggi, controlli, cross, smarcamento e poi la conclusione.

Però bisogna perché alla prima partita con il nuovo allenatore fai un primo tempo del genere. Comunque è difficile vedere una squadra in Serie A che fa questo gioco, con queste combinazioni, come l'Atalanta nel secondo tempo. Poi Lookman è incredibile... Sfogo Conte post-Bologna? Lui ha sempre protetto le squadre, ma nel momento in cui doveva andare dentro più deciso lo ha fatto. Conte ha l’esperienza, la competenza e la sensibilità di quando si deve fare questa roba qui".

