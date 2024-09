De Biasi: "Napoli e Juve possono contendere lo scudetto all'Inter"

vedi letture

In esclusiva per i microfoni di TMW, il tecnico Gianni De Biasi ha commentato questo avvio di campionato e la corsa al titolo. Di seguito un estratto dell'intervista.

Un giudizio sulla Serie A dopo i big match dell'ultima giornata?

"Juventus e Napoli sono due delle candidate per contendere lo Scudetto all'Inter. Ha giocato il derby sottotono, ma dobbiamo pensare anche a tutti gli impegni dei nerazzurri, anche se Inter e Milan erano entrambe reduci da due grandi partite. Il Milan ieri mi ha stupito, quando sembrava stesse per cadere ha tirato fuori ciò che non si era ancora visto: orgoglio, spirito di rivincita, voglia di sacrificarsi. Questo è un bel messaggio e sono felice per l'allenatore che era sulla graticola, come sempre quando non si sa cosa fare lo sport preferito è mettere in discussione il tecnico".