De Bruyne svela: "Ho ancora un sogno, altrimenti non sarei venuto a Napoli"

Kevin De Bruyne nella sua intervista a Dazn ha anche svelato di avere ancora un sogno da voler realizzare. Un sogno che è stato anche motivo della sua scelta di venire in Italia.

"Sogni? Da professionista hai sempre grandi sogni. Ho sempre cercato di ottenere il massimo da me. Questa è una nuova sfida per me, devo continuare a spingere. Senza questo stimolo, non sarei qui. Voglio dimostrare di poter giocare ancora a un buon livello. Abbiamo una bella squadra e un grande allenatore, possiamo fare bene.

Fare strada in Champions? Tutti i grandi club europei vogliono andare avanti in Europa. Per noi sarà un po' diverso, l'anno scorso non eravamo in Europa. Bisogna equilbrare gli impegni, ma il club sta costruendo una buona rosa e abbiamo due giocatri per ogni ruolo e questo ci aiuterà a tenere alta l'intensità per tutta la stagione".