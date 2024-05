De Canio approva: "Napoli-Conte, un matrimonio che s'ha da fare! Il 4-3-3 lo sanno fare tutti"

Mister Luigi De Canio è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole

Mister Luigi De Canio è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole: "Conte è l'uomo giusto al posto giusto per qualsiasi squadra. Per le sue caratteristiche di allenatore, professionale e di personalità. Conte è uno che sa lavorare con tutti e aggiustare tutto, nel caso i problemi sono le clausole che è solito mettere ADL. Mi auguro che il presidente, per dare una scossa a questa squadra, dica adesso di lui per mandare un messaggio ai calciatori".

Giocatori bravi ma tanti forse sono difficili da recuperare?

"Secondo me Conte riesce a risolvere tante situazioni. Non è facile ma lui è veramente bravo. La rosa va integrata, corrette e arricchita, ovviamente, ma lui ha la personalità e sa toccare le corde giuste per rimettere a posto tutto. Non facciamo ingannare dal Napoli di quest'anno, il Napoli è forte. Conte prende una squadra di calcio vera che potrà portare a livelli eccelsi come è stato l'anno scorso. Che poi riesce a subito a vincere dipenderà da tanti fattori, ma è indubbio che sia una squadra forte e adatta a Conte. Mi auguro che il presidente faccia al più presto questo matrimonio".

Verrebbe a fare il 4-3-3 come si scrive?

"Tutti sanno fare il 4-3-3. Sa che il Napoli gioca così da anni e quindi vuole sfruttarne le potenzialità. Non dobbiamo meravigliarci se chiede giocatori per questo, lo farebbe chiunque ha un minimo di intelligenza".