De Canio: "Forze nettamente sbilanciate, ma il Cagliari non andrà a Napoli a fare le barricate"

L'ex allenatore azzurro Luigi De Canio ha presentato ai microfoni di Tuttocagliari la sfida in programma sabato al “Maradona” tra Napoli e Cagliari.

Luigi, che impressione le ha fatto il Cagliari nella sua prima uscita stagionale in campionato contro la Fiorentina? “Era solo la gara d’esordio, dunque risulta complicato dare dei giudizi. La prima impressione è stata comunque senz’altro positiva: abbiamo visto una squadra abbastanza bene organizzata e che sa quello che deve fare in campo. Tra l’altro mi sembra che il Cagliari incarni perfettamente lo spirito e il carattere sia del suo allenatore che dell’Isola intera: non si arrende mai, insegue il risultato anche quando la sconfitta sembra quasi certa. Per cui per il momento il parere è positivo. Da un punto di vista tecnico tuttavia io non posso che fermarmi qui: bisogna aspettare le prossime partite per maturare un’opinione più compiuta.”

Sabato andrà in scena al “Maradona” l’attesa sfida tra i rossoblù e il Napoli. Gli azzurri sono parsi già in eccellente condizione psicofisica nel debutto di Reggio Emilia contro il Sassuolo. A che gara assisteremo? “Sinceramente non credo che l’undici di Pisacane andrà a Napoli a fare le barricate. Detto questo, ciò che poi il Cagliari concretamente potrà fare, al di là delle sue intenzioni, dipenderà soprattutto dagli uomini di Antonio Conte. Non dimentichiamoci che gli azzurri sono i Campioni d’Italia uscenti, e le forze in campo saranno nettamente sbilanciate. Se il Napoli - che in estate si è molto rinforzato, pur mantenendo l’ossatura di base dell’anno scorso - farà il Napoli, teoricamente non dovrebbe esserci partita. Ad ogni modo Luperto e compagni dovranno essere bravi a fare ciò gli riesce meglio, ossia a praticare il loro calcio. E sperare che gli avversari non siano proprio nella loro migliore giornata.”