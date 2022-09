De Canio: “Quest’inizio del Napoli è la vittoria di ADL dopo le tante critiche avute in estate”

Luigi De Canio, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di "A Piazza Affari" su TMW Radio.



Il Napoli è partito forte può lottare per lo scudetto?

“La squadra è stata rifondata e questa è una vittoria di De Laurentiis dopo le tante critiche avute in estate. Ha fatto quello che doveva fare alla fine di un ciclo. In Napoli può essere protagonista di una annata importante.”